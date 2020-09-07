قالت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك توقعات بسقوط أمطار غزيرة تصل لحد السيول منذ الإثنين الماضي، بدأت بمنطقة كاترين، مشيرة إلى استمرار غلق طريق الشيخ فضل برأس غارب، بسبب السيول.

وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أن ما حدث من تقلبات جوية اليومين الماضيين تنبأت به الأرصاد مسبقًا، وأرسلت تقارير جوية به لكل جهات الدولة وخصوصًا المحافظين، منوهة بأن هذه التغيرات طبيعية في ظل دخول فصل الخريف.

وأكدت استمرار تقلبات الجو اليوم الإثنين، مع فرص سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، إلى انتهاء فرص سقوط الأمطار، ابتداءًا من غدًا الثلاثاء، على مناطق سيناء والبحر الأحمر وجنوب البلاد.