إنقاذ 200 أمريكي بمروحيات للنجاة من حرائق الغابات بكاليفورنيا

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نظمت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عملية إنقاذ رئيسية بالمروحيات مساء يوم السبت، حيث تستمر حرائق الغابات في الاشتعال بأنحاء الولاية.

وحدد مكتب حكومة كاليفورنيا عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم من منطقة الخزان المائي الكبير بالولاية بـ 200 شخص في آخر تحديث له صباح اليوم الأحد.

ووفقا لمكتب مسؤول الإدارة المحلية ، أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص، دون حدوث وفيات.

وأصدرت السلطات أوامر إخلاء بعد أن هددت حرائق الغابات في غابة سييرا الوطنية المجتمعات المحلية.

وحذر الحرس الوطني في كاليفورنيا من أن المواطنين في أنحاء الولاية قد يتعرضون لانقطاع الكهرباء خلال عيد العمال بعطلة نهاية الأسبوع بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية بحلول مساء السبت وجود كميات هائلة من الدخان إلى سماء الولاية الواقعة بغرب البلاد.

تشهد كاليفورنيا حاليًا أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات على الإطلاق.

وشهد الشهر الماضي حرائق غير مسبوقة في أنحاء الولاية، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتقادم البنية التحتية للكهرباء.

وتخضع الولاية لحالة تحذير من حرائق الغابات حتى يوم الأربعاء المقبل بسبب رياح عاتية وتدني الرطوبة.