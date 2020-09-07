روسيا تسجل 5185 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا 5 آلاف و185 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم 690 إصابة في العاصمة موسكو، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليون و30 ألفا و690 إصابة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في البلاد اليوم الاثنين - في بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - بأنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت روسيا 5185 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى مليون و30 ألفا و690 إصابة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 690 ثم منطقة بطرسبورج بعدد 196 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتابع المقر - في بيانه - "غادر 2328 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 843 ألفا و277 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و871 شخصا.