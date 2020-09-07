عجز موازنة إسرائيل يتزايد مع مواجهة الحكومة لفيروس كورونا

ارتفع عجز الموازنة فى إسرائيل على مدار 12 شهرا حتى نهاية أغسطس إلى 1ر8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2ر7 بالمئة في نهاية يوليو، حيث تكافح الحكومة من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقالت بلومبرج نقلا عن بيان وزارة المالية الإسرائيلية إن عجز الموازنة في أغسطس بلغ 3ر17 مليار شيكل (1ر5 مليار دولار) ما يرفع إجمالي العجز في العام حتى تاريخه إلى 5ر87 مليار شيكل، أي حوالي ثلاثة أمثال الرقم المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت إدارة البحوث بالبنك المركزي الإسرائيلي قدرت في نهاية أغسطس بأن العجز الحكومي لعام 2020 قد يصل إلى مستوى مرتفع يبلغ 6ر14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعلنت الحكومة عن حوالي 200 مليون شكل في شكل مساعدات أزمة في بداية جائحة فيروس كورونا، مع بلوغ معدل البطالة حوالي 21 بالمئة، بما في ذلك العمال الحاصلون على إجازة غير مدفوعة الأجر.

وسجلت إسرائيل ما يقرب من 123 ألف حالة إصابة من بينها أكثر من ألف حالة وفاة بالمرض.