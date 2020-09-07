باكستان تعيد فتح مؤسساتها التعليمية بداية من 15 سبتمبر

أعلنت باكستان اليوم الاثنين، أنها سوف تسمح بإعادة فتح مؤسساتها التعليمية، وذلك بعد مرور أشهر على إغلاقها بسبب تفشي وباء كورونا، حيث يأتي قرار السلطات بسبب تراجع حجم الإصابات الجديدة بالفيروس في البلاد.



وقال وزير التعليم الباكستاني، شفقت محمود، في مؤتمر صحفي: "قررنا السماح للمؤسسات التعليمية بإعادة فتح أبوابها بشكل تدريجي".



وبحسب الخطة الموضوعة، سيتم إعادة فتح مؤسسات التعليم العالي اعتبارا من 15 من سبتمبر الجاري. وستستأنف فصول الطلاب الأصغر سنا الدراسة بعد عمل تقييمات أسبوعية، بينما ستستأنف فصول طلاب المرحلة الابتدائية عملها بداية من 30 من سبتمبر.



من ناحية أخرى، قال وزير الصحة فيصل سلطان إن اتجاه تراجع الاصابات شجع السلطات على إعادة فتح المدارس. وأوضح أن الطلاب سوف يحضرون الفصول الدراسية في أيام متبادلة وأن ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا.



وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات وزارة الصحة الباكستانية اليوم الاثنين تسجيل 394 حالة إصابة جديدة وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 298 ألفا و903 حالات، وإجمالي عدد الوفيات إلى 6345 حالة.