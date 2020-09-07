رئيس جامعة طنطا: العمل من أجل الوطن كان هدفي

قال الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، إن العمل من أجل الوطن كان هدفه وحلمه منذ توليه رئاسة الجامعة، حتى أصبحت جامعة طنطا من الجامعات المرموقة، والتي يشار إليها بالبنان.



جاء ذلك خلال ترأسه لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية، اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة طنطا، بحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو زعير وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، والدكتور وليد سامي وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ومديري المستشفيات الجامعية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.



وأشار الدكتور فؤاد هراس، في كلمته التي ألقاها إلى جهود الدكتور مجدي سبع، والذي استطاع أن يعيد رسم خريطة الجامعة بتحقيق عدد من الإنجازات الهامة خلال فترة رئاسته لجامعة طنطا، مشيدًا بما شهدته الجامعة من إنشاءات خدمية ومباني وكليات جديدة، إلى جانب اهتمامه بمختلف المؤتمرات العلمية والملتقيات الجامعية والأنشطة الطلابية.



ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد غنيم، بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور مجدي سبع خلال فترة رئاسته للجامعة، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت في عهده، والتي تشهد له بصدق الإرادة، وأكد أن رئيس الجامعة صاحب خلق رفيع يحب وطنه ويقدم كل جهد بطيب نفس في عمله.



وأعرب الدكتور حسن التطاوي عن كامل أمنياته للدكتور مجدي سبع بالصحة والسداد في الفترة القادمة، مؤكدًا أن فترة رئاسة الدكتور مجدي سبع تعد من أزهى الفترات التي شهدتها الجامعة، نظرًا لما تحقق من انجازات في مختلف القطاعات والوحدات وجميع الكليات.



وفي كلمته، قال الدكتور عمرو زعير إن كلية الطب بصفة خاصة وجامعة طنطا عامة تقدر وتعتز بعطاء الدكتور مجدي سبع لما قدمه من إنجازات وما تركه من أثر إيجابي كان له دور في رفعة وتطوير الجامعة.