بكين: جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن حقوق الصحفيين الصينيين في أمريكا

نفت وزارة الخارجية الصينية صحة تقارير أمريكية بأن بكين رفضت تجديد البطاقات الصحفية للصحفيين الأمريكيين العاملين لصالح مؤسسات إعلامية أمريكية في الصين ، مؤكدة في الوقت نفسه أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للدفاع عن وحماية حقوق الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقارير لصحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الأمريكيتين نقلا عن متحدث الخارجية الأمريكية بعدم تجديد الصين البطاقات الصحفية لصحفيين أمريكيين التي بموجبها يتم تجديد الإقامات، وذلك ردا على عدم تمديد واشنطن الإقامات للصحفيين الصينيين حتى الآن.

وقال جيان "ما تردد غير صحيح تماما، إن طلبات تجديد البطاقات الصحفية يتم التعامل معها حاليا (قيد المراجعة)، وحتى يتم الانتهاء من ذلك، يمكن للصحفيين المعنيين مواصلة حياتهم وعملهم دون مشاكل على الإطلاق، وتم بالفعل إيضاح ذلك لهم".

وأضاف جيان " منذ عام ٢٠١٨، أخرت ورفضت الخارجية الأمريكية طلبات بمنح تأشيرات لحوالي ٣٠ صحفيا صينيا، وطردت ٦٠ صحفيا آخرين في مارس، وقلصت مدة التأشيرة الممنوحة للصحفي الصيني إلى ٩٠ يوما فقط في مايو، ولم توافق حتى الآن على تمديد تصاريح الصحفيين الصينيين التي انتهت في أوائل أغسطس ".

وتابع جيان أن الصين يسعدها مواصلة التعاون مع الصحفيين الأمريكيين إذا تمت معاملة الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة بصورة عادلة.

وأكد أن الصين تمارس أقصى درجات ضبط النفس، ولكن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وسنتخذ تدابير مضادة لحماية حقوق الصحفيين الصينيين إذا أصرت الولايات المتحدة على المضي قدما في المسار الخاطئ.