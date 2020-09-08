انفجاران يستهدفان شاحنات تحمل معدات للتحالف الدولي بالعراق

أفادت وسائل إعلام عراقية مساء اليوم الاثنين، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلًا لشاحنات عراقية تحمل معدات لقوات التحالف الدولي شمالي بغداد.



وقالت المصادر إن عبوة ناسفة أنفجرت مساء اليوم لدى مرور رتل يحمل حاويات، لإحدى شركات الدعم اللوجستي المنسحبة من معسكر التاجي، على طريق المرور السريع قرب حي الشعلة شمالي بغداد.



وأضافت أن الانفجار لم يسفر عن خسائر بالأرواح وأقتصر على أضرار بسيطة.



وفي حادث منفصل، انفجرت عبوة ناسفة لدى مرور رتل لشاحنات عراقية للدعم اللوجستي للتحالف الدولي في منطقة جبلة بمحافظة بابل دون وقوع أصابات"



وتتكرر بشكل شبه يومي عمليات استهداف أرتال الشاحنات العراقية، التي تحمل حاويات لنقل البضائع والمعدات لحساب قوات التحالف، رغم الإجراءات الأمنية التي تفرضها القوات العراقية ومرافقتها لحركة الشاحنات.