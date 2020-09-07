إقبال جمهور الطرب علي حفل نفين رجب بقصر المانسترلي

شهد حفل المطربة نيفين رجب إقبال كبير من جمهور الطرب الشرقي ، أقيم الحفل مساء امس الاحد بمسرح الحديقة الصيفي بقصر المانسترلي بالمنيل، وذلك ضمن برنامج عروض المانسترلي الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

قدمت "رجب" مجموعة متنوعة من أروع الألحان المصرية والعربية لكبار المؤلفين ، تضمن برنامج الحفل عدد من الاغانى لكبار الفنانين منها "لو" مروان خوري، "قدك المياس" من التراث الحلبي، ومن كلمات وألحان الموسيقار بليغ حمدي "بنلف نلف"، وغنت للسيدة فيروز "بتذكرك بالخريف" التي كتبها ولحنها زياد الرحباني، "قال جاني بعد يومين" كلمات الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار جمال سلامة، "حبيبي يا عاشق" مدحت صالح، "مشاعر" لشيرين، كما قدمت الفرقة الموسيقية فاصل موسيقي "ألف ليلة وليلة" للموسيقار بليغ حمدي، ثم تابعت الحفل بأغنية "معارف والنهاية واحدة" لوائل جسار التي كتبها الشاعر أيمن بهجت قمر ولحنها مدين، "أرد ليه" لأصالة، "مأثر فيا" أفضل شاكر، ثم رائعة أم كلثوم "أنا في إنتظارك" التي كتبها بيرم التونسي ولحنها الشيخ زكريا أحمد، وأختتمت الحفل بأغنية "حلوة يا بلدي" التي تغنت بها داليدا من ألحان مروان سعادة.

شارك نيفين رجب في حفلها مجموعة من أمهر العازفين في تكوين رباعي "Quartet" هم شريف مصطفى "بيانو" - محمد شرارة " فيولينة" - كريم عدنان "كنتراباص" - هاني بدير "إيقاع وبركشن".

يُذكر أن "رجب" قد شاركت في العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية ومركز الدبلوماسيين الأجانب، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وكان لها مشاركة متميزة وتكريم في مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، كما ساهمت بالغناء في العديد من الحفلات الخيرية، منها الحفل الذى أقيم لصالح مشروع مستشفى الأورام بالقصر العيني، كما تعاونت مع مجموعة من الموسيقيين الشباب مثل المايسترو "جورج قلته" ومن الملحنين "عادل حقي، مدين، وتامر علي وغيرهم"، ومن الشعراء "تامر حسين، حسين محرم .. وغيرهم"، من خلال الأغاني الخاصة بها مثل "كانت حكاية" و"كل أخر يوم".

حضر الحفل والدها أ.د رضا رجب عازف الكمان الشهير وعميد المعهد العالي للموسيقي العربية الأسبق والمايسترو جورج قلته.