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علق أحمد ناجي مدرب حراس مرمى فريق سموحة، على رحيل حمادة صدقي عن تدريب فريق سموحة، ومستقبل حراس مرمى في مصر.

وقال ناجي خلال مداخلة هاتفية على إذاعة "راديو مصر" "كنت سعيدا بالعمل مع حمادة صدقي، والنتائج لم تستدعى رحيله، كانت هناك بعض التعادلات، والفريق في مركز جيد بالدوري".

وأضاف "فرج عامر لديه طموحات كبيرة، ويسعى لتحقيق مركز أفضل واللعب في البطولات الخارجية سواء البطولة العربية أو الكونفدرالية".

وتابع " إدارة سموحة وضعت مسئولية كبيرة على عاتقي، وأتمنى أن أكون على قدر الثقة".

وواصل " حراسة مرمى سموحة تسير بشكل جيد، افتقد الهاني سليمان بعد إصابته بفيروس كورونا، وعمر صلاح لعب مباريات جيدة".

وحول مفاوضات الأهلي لضم حارس إنبي محمود جاد، علق "حارس مرمى مميز، والأهلي لديه حارس في نفس السن وموهوب، هو مصطفى شوبير، نتمني مشاهدته في المباريات المقبلة، وأيضا على لطفي".

وأردف "من المؤكد سيكون هناك فرص لهما في الفترة المقبلة، وأري أن الأهلي لا يحتاج لحراس مرمى جديد".

واختتم ناجي تصريحاته " لو كان الأهلي يفكر في ضم محمود جاد، فهو حارس مميز جدًا، ولكن الفريق لديه حراس شباب ويستحقوا الحصول على فرصة المشاركة في المباريات".