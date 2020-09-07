التعاون الإسلامي ومفوضية شؤون اللاجئين يبحثان تطوير العلاقات الثنائية

بحث وفد منظمة التعاون الإسلامي اليوم /الإثنين/ مع وفد ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الخليج، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في جميع المجالات المتعلقة بأوضاع اللاجئين في العالم الإسلامي، وكيفية تنفيذ خطة العمل في ظل الظروف الحالية المرتبطة بجائحة /كورونا/.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال اجتماع افتراضي، حيث اتفق الجانبان على تحديث خطة العمل المشتركة التي تهدف إلى توطيد الشراكة الاستراتيجية في مجال العمل الإنساني في إطار التعاون بين المنظمتين بجانب التنسيق في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانا قد اتفقا في نوفمبر عام 2014 ، على إنشاء لجنة مشتركة تتولى مهمة تعزيز التعاون بين المنظمتين، وإعداد خطة عمل للتعاون حول القضايا التي تهم الجانبين.