قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المباني التي سيتم إزالتها بعد 30 سبتمبر هي التي صدر بحقها قرار إزالة، معقبًا: «سيزال عقار الباني على أرض زراعية ولم يقنن أوضاعه».

وأضاف «السجيني» أثناء لقاء ببرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن قانون التصالح ليس معنيًا بهذه الإزالات، وإنما قوانين أخرى منظمة مثل الري والزراعة والبناء الموحد.

وأشاد بإثارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذا الملف بحسم، مضيفًا أن «احتواء المواطن في هذا الملف فرض عين.. لا يمكن أن تحقق مبتغاك في هذا الملف دون أن تمتلك كل مفاهيم الاحتواء والرشد في هذا الشأن، وذلك من خلال رسالة إعلامية وحكومية رشيدة متفهمة للواقع ولأجهزتها الإدارية».

وطمأن المواطنين، بعدم القلق أو الاستجابة للقنوات التي تستغل المشهد، قائلًا: «احنا موجودين عشان نوصل صوتك.. واحنا موجودين في الإعلام وفيه مسؤولين سامعين وبكرة هياخدوا قرارات»، بحسب تعبيره.