أهلي جدة يفاوض النصر لضم أحمد موسى

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ذكر تقرير إخباري، اليوم الاثنين، أن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، طلب ضم النيجيري أحمد موسى لاعب النصر على سبيل الإعارة .

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة الأهلي استجابت لطلب الصربي فلادن مليويفيتش مدرب الفريق، والذي ناشد الإدارة بضرورة التعاقد مع اللاعب وتسجيله في القائمة الآسيوية.

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر وافقت على عرض الأهلي، لكنها اشترطت الحصول على خدمات أحد حارسي المرمى محمد العويس أو محمد الربيعي مقابل اللاعب النيجيري وهو ما قوبل بالرفض من إدارة الأهلي بسبب إصابة ياسر المسيليم حارس مرمى الفريق وتأكد غيابه عن المشاركة في دوري أبطال آسيا.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 47 نقطة، بفارق 14 نقطة خلف النصر صاحب المركز الثاني.