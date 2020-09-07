الصين تؤخر تجديد أوراق اعتماد الصحفيين الأجانب العاملين في وسائل إعلام أمريكية

تعمل الصين على تأخير تجديد أوراق اعتماد الصحفيين الأجانب العاملين في وسائل الإعلام الأمريكية، في إطار الصراع المتبادل بينها وبين الولايات المتحدة بشأن الإعلاميين.



وقال نادي المراسلين الأجانب في الصين في بيان له اليوم الاثنين، إن هناك ما لا يقل عن خمسة صحفيين يعملون في أربع مؤسسات إخبارية أمريكية تأثروا بالامر خلال الأيام الأخيرة.



وأوضح نادي المراسلين الاجانب أن الصحفيين الذين يعملون في منظمات تتضمن شبكة "سي إن إن" و"وول ستريت جورنال" و"بلومبرج"، حصلوا على خطابات من وزارة الخارجية الصينية بدلا من أن يحصلوا على بطاقات صحفية جديدة.



وتسمح لهم الخطابات بمواصلة عملهم في ظل انتهاء صلاحية أوراق اعتمادهم.



ويقول النادي إن الخطوة تأتي ردا على قرب موعد انتهاء فترة التأشيرة الممنوحة للصحفيين الصينيين المقيمين في الولايات المتحدة، في السادس من نوفمبر المقبل، وذلك بناء على قرار صادر عن إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب.



وأشار النادي إلى أن الوضع يؤثر على الصحفيين الأمريكيين وغير الامريكيين أيضا.



من ناحية أخرى، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، إن البطاقات الصحفية الخاصة بالصحفيين قيد التجهيز، وفي الوقت نفسه، فإن عملهم وحياتهم في الصين "لن تتأثر بأي شكل من الأشكال".