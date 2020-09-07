تقرير: إثيوبيا تمنع صحفيين من السفر إلي إقليم تيجراي لتغطية الانتخابات

ذكرت وكالة رويترز للانباء أن السلطات الإثيوبية منعت، اليوم الاثنين، ما لا يقل عن 12 شخصا، من بينهم 4 صحفيين ومحلل بارز بمؤسسة بحثية دولية، من السفر إلى إقليم تيجراي، الواقع شمالي إثيوبيا، بعد أن قال مسؤولون أمنيون إثيوبيون إن الانتخابات التي سيجريها الإقليم الأسبوع الجاري غير شرعية.

ووفقا للوكالة، اعتبر العديد ممن تم منعهم من السفر إلى تيجراي أن هذا الإجراء يهدف إلى منع تغطية الانتخابات.

ونقلت الوكالة عن أحد الركاب قوله إن من تم منعهم من السفر جري مصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم. بينما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على طلبات الوكالة التعليق على الأمر.

ووفقا لرويترز، كان إلياس مهاري، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 35 عامًا ، متجهًا إلى منزله في ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي لرؤية زوجته وابنه، لكن اثنان من رجال الأمن يرتدون ملابس مدنية منعاه من ركوب الطائرة في أديس أبابا اليوم الاثنين.

وقال مهاري في تصريحات لرويترز عبر الهاتف: "اعتقدوا أنني صحفي وأخذوا بطاقة هويتي ومنعوني بعنف من ركوب الطائرة"، مضيفا: "الآن قاموا بحبسنا لأنهم يزعمون أن الانتخابات غير شرعية".

وقال هاجير تيكليبيرهان، وهو أحد الصحفيين الذين تم منعهم من السفر : "كنا متجهين إلى تيجراي لتغطية الانتخابات، لكن ضباط الأمن أوقفونا عند البوابة وأخذوا هوياتنا وتم منعنا من الصعود إلى الطائرة".

كما نقلت الوكالة عن ثلاثة صحفيين آخرين على الأقل القول إنهم تلقوا مكالمة هاتفية من السلطات الإثيوبية في نهاية الأسبوع تحذرهم من السفر إلى ميكيلي.

من جهته، قال ويليام دافيسون، كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية إنه تم منعه أيضا من السفر إلي ميكيلي.

وكان مجلس الشيوخ الإثيوبي قد اعتبر السبت الماضي، خطط إقليم تيجراي لإجراء انتخابات لبرلمان الإقليم، الأربعاء المقبل، غير دستورية، في ظل قرار المجلس الوطني للانتخابات تأجيل كافة الانتخابات في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، في حين أكدت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن التصويت سيمضي قدما رغم ضغوط الحكومة الفيدرالية.