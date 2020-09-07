مستشار المفتي يوضح حكم لفظ «عليّ الطلاق»

قال المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية الدكتور مجدي عاشور، «إن كلمة عليّ الطلاق نعتبرها في دار الإفتاء يمين طلاق وليس طلاق».

وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»: «لابد أن نسأل الزوج مباشرة لنعرف هل هو يمين يرتب كفارة أم يأثم، فلابد أن يذهب الطرفان لدار الإفتاء ويتواصلا مع دار الإفتاء على رقم 107».

وأوضح: «هناك فرق بين الفقه والفتوى، فالفقه كلام عام، والفتوى هي فتوى خاصة وليس كلام عام لكل شخص، لأن الفتوى تقع على حالة معينة لشخص محدد وتختلف من شخص لآخر، لذا لا يمكن أن نجيب مباشرة».