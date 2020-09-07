فايلر: مشاركة كهربا أمام الإسماعيلي واردة

فتح ريني فايلر المدير الفني للأهلي الباب أمام إمكانية الاستعانة بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق خلال المباراة القادمة أمام الإسماعيلي.

وانتهى إيقاف كهربا 10 مباريات بعد تورطه في اشتباكات بمباراة السوبر المصري ضد الزمالك في فبراير الماضي.

قال فايلر في المؤتمر الصحفي عقب الفوز على حرس الحدود 0/2 في الدوري "لابد من الوضع في الاعتبار أن كهربا يتدرب منذ فترة دون مشاركة في المباريات، بدنيا ليس جاهزا 100% من الممكن إشراكه في المباراة القادمة، ولكن ليس في التشكيل الأساسي بل جزء من اللقاء".

وأضاف المدرب السويسري "لابد من التدرج في إشراك كهربا، لأن التدريب يختلف تماما عن أجواء المباريات".

وتابع "أداء كهربا هو ما سيحدد هل سيكون مؤثرا أم لا، إذا صنع الفارق سيتعزز موقفه أكثر، لابد من الوضع في الاعتبار أنه ليس جاهزا بدنيا".

وعن الفوز على الحرس، قال المدير الفني للأهلي "سعداء بالفوز أمام خصم صعب، يلعب كرة هجومية، حققنا فوزا مهما".

وأتم تصريحاته "الإصابات وراء تغيير مراكز اللاعبين، لا أتعمد ذلك، ولكن في الوقت ذاته فإنها خطوة مفيدة للاعب عندما يعود لمركزه الأصلي يدرك تماما ما يجب فعله لمساعدة زميله في أداء مهامه".