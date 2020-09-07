الكرملين ينتظر معلومات من ألمانيا حول واقعة نافالني

ينتظر الكرملين أن تعلن ألمانيا قريبا عن معلومات بشأن تسميم المعارض الروسي أليسكي نافالني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، وفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية إنه نظرا إلى الجدل الدائر حول الموضوع، تنتظر موسكو تفاصيل عن الواقعة خلال الأيام المقبلة.

يُذكر أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس رفض أمس الأحد مزاعم روسية بأن ألمانيا تؤجل التحقيقات في قضية نافالني، الذي يخضع للعلاج حاليا في مستشفى شاريتيه ببرلين.

وخلال مقابلة مع شبكة "أيه آر دي" الألمانية الإعلامية، قال ماس إن ألمانيا أكدت بالفعل أنها ستوافق على طلب روسي بتقديم مساعدة قانونية في هذا الشأن وأبلغت السفير الروسي بذلك، وأضاف: "لا يوجد سبب على الإطلاق لعدم الموافقة على هذا الأمر".

وكان الادعاء العام في روسيا تقدم بطلب للمساعدة القضائية لألمانيا. وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية مؤخرا إنها ستتعاون مع برلين بشأن التحقيق، لكنها اتهمت السلطات الألمانية بإرجائه، موضحة أنه يتعين على الجانب الألماني "أن يظهر إجراء عمليا"، مضيفة أنه لم يتم الرد على طلب من جانب المدعي العام حتى الآن.

غير أن ماس وصف المزاعم بأنها "ستار من الدخان"، قائلا إن ألمانيا "سوف تمنح أي موافقات ضرورية لتبادل المعلومات فيما يتعلق بطلب المساعدة القانونية".

وأكد المدعي العام في برلين يوم الجمعة الماضي أن سلطات العدل تراجع حاليا طلبا مماثلا من جانب السلطات الروسية.

وينفي الكرملين أي تورط له في التدهور المفاجئ لصحة نافالني، الذي يعاني حاليا من غيبوبة، ويُجرى علاجه في مستشفى شاريتيه ببرلين بعدما تم إجلاؤه من مدينة أومسك الروسية قبل أسبوعين.

وأظهرت اختبارات السموم التي أجريت في معمل تابع للجيش الألماني أن نافالني تم تسميمه بغاز الأعصاب نوفيتشوك الذي تم تطويره في العهد السوفييتي.

وتحدث بيسكوف اليوم مجددا عن "محاولات عبثية" لربط القيادة الروسية بهذه الواقعة.

وعلى الصعيد الدولي، هناك ضغوط متزايدة على روسيا للتحقيق في تسميم المعارض الروسي. وحتى الآن لا تزال تُجرى "تحقيقات تمهيدية".