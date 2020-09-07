غرفة التجارة بالإسكندرية تعقد اجتماعًا مع ممثلي الحكومة لتحويلها إلى إلكترونية

نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع ممثلي مجلس الوزراء، لمناقشة آلية تحويل غرفة الإسكندرية، إلى غرفة إلكترونية، بحضور أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة بالغرفة.

وتم مناقشة نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني "ems"، وأهميته، حيث يعمل على إدارة المؤسسات بشكل متطور وحديث لجميع مراحل العمل الإدارى والذي يؤدي إلى تحقيق التكامل بين الإدارات الداخلية للمؤسسات الحكومية وتقييم الأداء الداخلي بشكل أفضل ومتابعة الخطة الاستراتيجية للمؤسسات ومراحل تنفيذها.

كما يحتوي نظام إدارة المؤسسة الإلكتروني "ems"، على ذاكرة مؤسسية عبارة مصدر وثائقي يحتفظ بكافة البيانات الخاصة بالمؤسسة، ويتم تأمينه من خلال إدارة خاصة بالتأمين على البيانات.

ويهدف النظام إلى تنظيم خطة العمل ومتابعتها بشكل دوري وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وتصحيح مسار العمل الإداري، وتطوير وميكنة أساليب العمل الإداري.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، والمهندس أحمد حسن، نائب أول رئيس رئيس الغرفة، وأحمد صقر نائب ثان رئيس الغرفة، ومحمود مرعي، وعمر الغنيمي ومحمد فتح الله والبديوي السيد، وشريف بقطر، ومحمد السيد، المستشار التجاري للغرفة.