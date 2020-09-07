محافظ الوادي الجديد: مخالفات البناء لا تتعدى الـ100 حالة

قال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن مخالفات البناء لا تتعدى 100 حالة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بالمحافظة.

وأضاف الزملوط، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء اليوم الأحد، أن المشكلة في تقنين الأراضي وليس في التصالح، مؤكدًا تعاون المواطنين مع الدولة.

وأوضح أن المحافظة أطلقت ثلاث مبادرات لصغار المخالفين، لقت إحسانا منهم، مضيفًا أن نسبة تقنين الأراضي تتعدى الـ70%.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمتم بالمواطن البسيط.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن إصرار الدولة على استرداد حقها وتسوية أوضاع مخالفات البناء التي جرت على مدى السنوات الماضية، طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيدًا بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح وسداد مبلغ جدية الحجز، ودعا المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لم تتهاون فيه.