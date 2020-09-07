ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة لأعلى مستوى منذ مايو

سجلت المملكة المتحدة 2988 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم الأحد، بارتفاع نسبته 64% عن اليوم السابق، وفي أعلى مستوى منذ 22 أيار/مايو.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد الإصابات مع عودة الأطفال للمدارس وبدء الحكومة في حملة لإعادة العاملين إلى مكاتبهم، خاصة في مراكز المدن، للمساعدة في تعافي الاقتصاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويستقر إجمالي عدد الحالات حاليا عند 347 ألفا و152 حالة. وتوفي شخصان بعد إصابتهما بالفيروس، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 41 ألفا و551 شخصا.

وكانت المملكة المتحدة تسجل عددا من الإصابات يبلغ متوسطه 1600 حالة خلال الأسبوع الماضي.