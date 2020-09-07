 اتفاق جونسون وماكرون على أهمية التوصل إلى حل تجاري مع الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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اتفاق جونسون وماكرون على أهمية التوصل إلى حل تجاري مع الاتحاد الأوروبي

د ب أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 6:29 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 6:29 م

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على أهمية إحراز تقدم خلال الشهر الجاري، خلال المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مع سرعة إبرام الاتفاق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث قوله إن الزعيمين تباحثا خلال اتصال هاتفي بشأن التحديات التي تتعلق بعبور قوارب صغيرة بشكل غير شرعي من فرنسا إلى بريطانيا، وإن جونسون صرح أن بلاده تهدف إلى وقف عمليات التهريب ومنع القوارب من الوصول إلى الشواطئ البريطانية.

وتباحث الجانبان بشأن التعاون الفرنسي البريطاني لمكافحة جائحة كورونا، وقضايا أخرى دولية مثل الأزمة في ليبيا ولبنان وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأعرب الزعيمان عن شعورهما بالغضب، جراء الاعتداء على المعارض الروسي ألكسي نافالني، وأكدا ضرورة أن تفسر روسيا بشكل عاجل كيف تم تسميم نافالني.

وقال ماكرون، في تغريدة على موقع تويتر، إنه أجرى مباحثات جيدة للغاية مع جونسون.

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