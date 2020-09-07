السودان: تراجع منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم بمقدار 1 سم

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم الاثنين، تراجع منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم 1 سم ليسجل 17.65 متر عن منسوب أمس الذي سجل 17.66 متر، ليتجاوز أعلى قمة مسجلة (17.26 متر) بـ39 سم، متوقعة استمرار الانخفاض غدا الثلاثاء في حدود 3 سم.

وبحسب بيان للجنة، اليوم، فقد سجلت محطة شندي (18.37 متر)، والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) بـ30 سم، ومن المتوقع أن تنخفص بمقدار 1 سم اليوم الثلاثاء، بينما باتت مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء في أعلى مستوياتها.

وقالت لجنة الفيضانات إن متوسط الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الأزرق خلال أيام 3 و4 و5 سبتمبر كانت 6 و8 و5 ملم على التوالي؛ مما يؤدي إلى انخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية غدا الثلاثاء، ليكون الوارد في حدود 750 مليون متر مكعب، بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 4 و5 سبتمبر 13 و7 ملم على التوالي، والتي سيؤدي إلى انخفاض في وارد نهر عطبرة في حدود 110 ملايين متر مكعب.

وتوقعت اللجنة أن تكون المناسيب غدا الثلاثاء على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد انخفاضا (في حدود 10سم).

• القطاع : سنار - الخرطوم سيشهد انخفاضا (في حدود 3 سم).

• القطاع : الخرطوم - عطبرة سيشهد ارتفاعاً ( في حدود 2سم).

• القطاع : خشم القربة - عطبرة سيشهد انخفاضا (في حدود 10سم).

• القطاع : عطبرة - سد مروي سيشهد ارتفاعاً ( في حدود 3 سم).

• القطاع : سد مروي - الدبة سيشهد ارتفاعاً ( في حدود 3 سم).

• القطاع :الدبة - دنقلا سيشهد ارتفاعاً ( في حدود 7 سم).

وذكرت اللجنة في تقريرها أن محطة مدني سجلت اليوم 20.54 متر، ويتوقع أن تسجل غدا 20.50 متر، وتنخفض الأربعاء إلى 20.45 متر، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.15 متر، وتصل غدا إلى 19.10 متر، وتوقعت اللجنة أن تنخفض المناسيب في الخرطوم اليوم إلى 17.62 متر وتوالي الانخفاض يوم الأربعاء إلى منسوب 17.61 متر، بينما يتوقع أن تنخفض المناسيب في محطة شندي غدا الثلاثاء لتسجل 18.36 متر، وتوالي الانخفاض يوم الأربعاء لتسجل 18.34 متر.

وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.28 متر، ومتوقع أن تسجل غدا 16.23 متر، بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.21 متر، وترتفع غدا إلى 15.28 متر.

ودعت اللجنة، الجهات المختصة والمواطنين، لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، مؤكدة أن الإدارة العامة ستواصل متابعة موقف الفيضان.

ومن جانبه، أكد المهندس حامد محمد علي، مدير سد الروصيرص، تنفيذ جملة من التدابير اللازمة لمجابهة فيضان الخريف هذا العام.

وقال حامد، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء السودانية، أن سد الروصيرص لم يتعرض لفيضان بحجم فيضان العام الحالي منذ تشييده عام 1966، وأن الإجراءات المتخذة قد خففت كثيرا من تأثير الفيضانات على المناطق الواقعة شمال السد، مبينا أن التخزين القسري خلف السد يبدأ عادة من يوم 22 أغسطس بواقع 400 مليون متر في اليوم، ويحدث التخزين القسري عند تدفق كميات من المياه تفوق قدرة بوابات السد على تمريرها، لافتا إلى أنه في ظروف الفيضانات المرتفعة يبدأ التخزين في 9 أكتوبر وبزيادة في سعة التخزين.

وتابع: "يتم الآن متابعة ومراقبة الفيضانات عبر اللجنة المختصة وإدارة السد ومياه النيل بالخرطوم"، منوها بأن سد الروصيرص صمم ليتحمل الفيضانات العالية.