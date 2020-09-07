باحث مصريات يوضح تاريخ قلعة جالون المصرية المكتشفة حديثا قرب القدس

قال باحث المصريات الدكتور محمد رأفت عباس مدير عام البحث العلمي بمنطقة آثار الإسكندرية إن القلعة المصرية المكتشفة حديثا بالقرب من، كيبوتس جالون التى تبعد حوالى 70 كم جنوب القدس، ويرجع تاريخها لنحو 3200 عام، تكشف عن السياسة العسكرية التى اتبعتها مصر فى ولايات إمبراطوريتها فى بلاد كنعان "فلسطين" خلال عهد الرعامسة.

وأشار عباس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط تعليقا على هذا الكشف الأثري، إلى أن السياسة المصرية في ذلك العصر كانت قائمة على إنشاء القلاع والتحصينات فى المواقع الاستراتيجية فى كنعان "فلسطين" لحمايتها من هجمات شعوب البحر المدمرة التى جاءت إلى مناطق سوريا وفلسطين من الأناضول وجزر بحر إيجة بغزوات كاسحة بهدف الاستيطان .

ورجح عباس أن قلعة جالون المكتشفة حديثا، كانت تلعب دورا استراتيجيا مثل بقية المراكز العسكرية المصرية الأخرى فى بلاد كنعان كبيت شان ويافا ومجدو وغزة ، والتى أشارت إليها الأدلة الأثرية والنصية.

واوضح أن طبيعة الاكتشاف والمادة الأثرية الخاصة بالقلعة المكتشفة حديثا (جالون) تشير فقط إلى التواجد الإمبريالي المصرى في الولايات الخاضعة لها فى بلاد كنعان ( فلسطين ) ، وعلى السياسة التى أتخذتها الدولة المصرية لمواجهة غزوات شعوب البحر فى تلك المناطق .

وأضاف أن " البلست أو الفلست" كانوا ضمن العناصر الرئيسة لجحافل شعوب البحر التى حاولت غزو بلاد الشام ومصر فى العام الثامن من عهد الملك رمسيس الثالث ، وقد صورت تفاصيل هذه المعارك الضارية التى خاضتها مصر ضدهم على جدران معبد مدينة هابو بالبر الغربى بطيبة ( الأقصر ).

وتابع أن الجيش المصرى تمكن بقيادة الملك رمسيس الثالث من هزيمتهم فى معركتين كبرتين ، أحدهما برية قد وقعت على الأرجح فى بلاد كنعان ( فلسطين ) أو فى شمال غرب سيناء ، والأخرى بحرية عند مصبات نهر النيل فى شمال الدلتا المصرية وقد عرفت باسم (معركة الدلتا) وكانت أول معركة بحرية فى التاريخ.

وأكد أنه كان لهذا الانتصار المصري فضلا كبيرا فى انقاذ حضارة منطقة الشرق الأدنى القديم بأكملها من الدمار الكامل الذى كانت تتسبب فيه غزوات هذه الشعوب المحاربة البربرية ، والتى تمكنت فى طريق غزوها فى الأناضول وسوريا من قبل من القضاء على الإمبراطورية الحيثية فى آسيا الصغرى وتدمير العديد من الممالك السورية كمملكة أوجاريت الشهيرة ( رأس شمرا فى سوريا ) .

ولفت عباس الى أنه من خلال مناظر حملة العام الثامن التى خاضها الفرعون ضد شعوب البحر ، صور البلست ( الفلست ) وهم يقاتلون ضد المصريين، وقد حملوا أسرهم وكافة متعلقاتهم على عربات خشبية تجرها الثيران ، الأمر الذى جعل بعض المؤرخين يرون أنهم ينحدرون فى أصولهم من منطقة الأناضول.

وأكد أن السياسة المصرية خلال عهد الإمبراطورية قد عملت على تواجد مثل هذه المراكز العسكرية المصرية فى الولايات الخاضعة لمصر فى بلاد كنعان ( فلسطين ) ، ولعل من أبرز هذه المواقع بيت شان ( تل الحصن الحالية ببيسان ) والتى عثر بها على العديد من الآثار المصرية الفريدة التى تروى مجد مصر العسكرى فى كنعان خلال عهد الأسرة التاسعة عشرة والتى تتواجد حاليا فى متحف فلسطين للاثار بالقدس.

واوضح أن الموقع الاستراتيجى المهم ل (بيت شان) قد جعلها موقعا لحامية عسكرية مصرية تؤمن النفوذ العسكرى لمصر فى كنعان، وأقام بها العديد من الموظفين والدبلوماسيين والإداريين المصريين الذين أوكل إليهم إدارة شئون الولايات المصرية فى كنعان ، لافتا الى ان تواجد الحامية العسكرية المصرية هناك استمر حتى عهد الملك رمسيس الثالث على أقل تقدير كما تشير الأدلة الأثرية والنصية .

وكانت سلطة الآثار الإسرائيلية (IAA) قد اعلنت مؤخرا قيام علماء الآثار الإسرائيليين بالكشف عن قلعة مصرية بالقرب من كيبوتس جالون التى تبعد حوالى 70 كم جنوب القدس ، ويعود تاريخها إلى القرن الثانى عشر قبل الميلاد ، وقد أطلقوا عليها قلعة (جالون) ،وعثروا بداخلها على العديد من المشغولات الخزفية الرائعة ، كما أن الطراز المعمارى للقلعة مصريا صميما بأبراج المراقبة المميزة للحصون المصرية.