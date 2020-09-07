اتسع نطاق الحريق في محيط بلدة حزور بريف حماة الغربي السوري مع ازدياد سرعة الرياح ووعورة المكان، وذلك وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا»، مساء الاثنين.

وأشارت الوكالة السورية إلى وجود جهود مكثفة من فرق الإطفاء والدفاع المدني؛ لتطويق النيران ومنعها من التمدد باتجاه البلدة.

ولا زالت النيران تلتهم مساحات واسعة من الأراضي الحرجية والزراعية، لليوم الخامس على التوالي، في عدد من المناطق السورية.

وتمتد الحرائق في غابات صلنفة من محافظة اللاذقية إلى جبال مصياف وحمص وحماة، دون أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليها حتى الآن، وبعض الحرائق مستمر منذ أيام، كما في عين الكروم في منطقة الغاب في حماة، وفي جبال مصياف في المحافظة ذاتها، حيث قدرت المساحات المحترقة في يوم واحد بنحو 5 آلاف دونم.