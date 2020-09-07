أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن تعاقده مع المهاجم كالوم ويلسون قادما من فريق بورنموث، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني (3ر26 مليون دولار أمريكي) حسبما ذكرت تقارير.

وبات ويلسون ثالث لاعب يغادر بورنموث بعد هبوط الفريق إلى دوري البطولة (شامبيونشيب) الموسم الماضي، حيث انتقل المدافع الهولندي ناثان أكي إلى مانشستر سيتي فيما وقع الحارس أرون رامسديل لفريق شيفيلد يونايتد.

وكان أستون فيلا أحد المهتمين بضم اللاعب الدولي الإنجليزي، والذي شارك في أربع مباريات دولية، قبل أن ينسحب النادي من السباق على ضم اللاعب.

وقال ويلسون للموقع الرسمي لناديه: "منذ اللحظة التي علمت فيها باهتمام نيوكاسل بضمي، أعجبني ذلك بكل تأكيد".

وأضاف: "أنه ناد عظيم بتاريخ كبير، طوال السنوات كان لديه العديد من المهاجمين العظماء، إذا تمكنت يوما ما من محاكاة نصف ما فعلوه فسأحاول أن أفعل ذلك".

وقال ستيف بروس المدير الفني للفريق :"النادي عمل بجد من أجل الحصول على خدمات كالوم في الفريق، ووجدنا منافسة من عدد من الأندية لكننا تغلبنا عليهم".

وأضاف :"كالوم هو اللاعب الذي كنت معجبا بإمكانياته لفترة طويلة وأنا سعيد لأنه انضم للفريق".