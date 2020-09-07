القوات العراقية تعلن مقتل 2 من قادة داعش في كركوك

صرح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، بأن القوات العراقية تمكنت من قتل اثنين من قادة تنظيم داعش واعتقال اثنين آخرين في محافظة كركوك (250 كلم شمال بغداد).

وقال المتحدث في تصريح صحفي :"حسب توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي نفذت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب عملية مباغتة استندت على جهد استخباري كبير، أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين من قادة عصابات داعـش أثناء محاولتهما الهرب".

كما أسفرت العملية عن "إلقاء القبض على اثنين آخرين من عناصر داعش خلال العملية التي نفذت في قضاء داقوق جنوبي محافظة كركوك".

وأضاف أن "قوة خاصة أُخرى نفذت واجبا نتج عنه إلقاء القبض على عنصرين خطيرين من عصابات داعش في قضاء الكرمة شمال شرقي مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار".

وكانت القوات العراقية شرعت خلال الأيام الماضية بعمليات عسكرية وأمنية واسعة في بغداد والبصرة وميسان لتعقب السلاح المنفلت لدى الزعامات العشائرية والجريمة المنظمة والمليشيات المسلحة التي تنشط بقوة في مناطق جنوبي البلاد.