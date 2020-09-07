الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

أطلقت الصين اليوم الاثنين، قمرا صناعيا جديدا للاستشعار البصري عن بعد، وذلك من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.



وذكر المركز - في بيان اليوم- أن القمر الصناعي "قاوفن-11 02" تم إطلاقه بواسطة صاروخ من طراز "لونج مارش 4 بي" مساء اليوم (بتوقيت بكين)، فيما سيتم استخدام القمر الصناعي الجديد بشكل أساسي في إجراء مسوحات الأراضي، وتخطيط المدن، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها.



كما سيوفر القمر الصناعي دعما معلوماتيا لبناء مشاريع مبادرة "الحزام والطريق".