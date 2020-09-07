تقطع السبل بالعشرات في مطار كوالالمبور بسبب قواعد مكافحة كورونا

تقطعت السبل بالعشرات من الماليزيين في مطار كوالالمبور الدولي، اليوم الاثنين، بعد فرض حظر على استقبال الوافدين من 23 دولة.

وتم منع نحو 50 ماليزيا وصلوا على متن رحلة جوية من لندن من مغادرة المطار، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، بعد ارتباك واضح بين المسؤولين حول ما إذا كان الحظر يشمل الماليزيين القادمين من الدول المدرجة في القائمة السوداء.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها ستمنع الوافدين، بما في ذلك حاملي تأشيرات العمل طويلة الأجل، من البلدان التي سجلت أكثر من 150 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا.

وفي حين تخلت ماليزيا عن معظم القيود المحلية عند إنهاء إغلاق دام 7 أسابيع في 4 مايو، لا يزال الماليزيون ممنوعين في الغالب من مغادرة البلاد. وتم تمديد الحظر على استقبال جميع السائحين حتى 31 ديسمبر.

ويتم فرض القيود المتبقية من خلال اعتقال العشرات، وأحيانا المئات، يوميا. وذكر وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب أنه تم اعتقال نحو 873 شخصا أمس الأحد بسبب ارتكاب مخالفات.

وقال الوزير، اليوم الاثنين، إنه تم القبض على ما يقرب من 600 من هؤلاء المخالفين في الملاهي الليلية المفتوحة في تحدٍ للحظر المقرر أن يستمر حتى نهاية العام.

وأظهر استطلاع للرأي نُشر الأسبوع الماضي أن أكثر من 90% من الماليزيين يدعمون التدابير التي تتخذها الحكومة لمواجهة الوباء.

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، أن 62 شخصا آخرين أصيبوا بالفيروس، ليرتفع الإجمالي منذ تسجيل أول حالة إصابة في يناير إلى 9459 حالة إصابة، منهم نحو 200 حالة "نشطة".

وتم تسجيل 128 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بالفيروس في ماليزيا حتى الآن.