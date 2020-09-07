تأثير متواضع لتخفيض السعودية لأسعار النفط على الطلب من جانب المشترين الآسيويين

أفاد تقرير إخباري، بأن أكبر تخفيضات لأسعار النفط تعلنها السعودية منذ أربعة أشهر، كان لها تأثير متواضع فقط على الطلب من جانب المشترين الآسيويين، إذ قال أربع من عشر شركات تكرير آسيوية أنها ستحاول شراء المزيد من النفط الخام من المملكة.

ووفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن شركات التكرير الأربع قالت إنها ستسعى على الأرجح لشراء المزيد من النفط السعودي في أكتوبر للتعويض جزئيا عن التخفيض الذي أعلنته شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" على إمدادات خاماتها من النفط لشهر أكتوبر بنسبة 30%.

أما الشركات الست الأخرى، فقالت إنها لا تعتزم شراء المزيد من النفط السعودي في ظل تباطؤ الطلب على الوقود.

ورحبت المصافي الآسيوية بتخفيض أرامكو لأسعارها بصورة أكبر مما كان متوقعا لشهر أكتوبر، وقالت إن هذا يتماشى مع أوضاع السوق الضعيفة وتوافر بدائل أرخص في السوق الفورية.