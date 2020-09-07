 تقرير: تصدر «بي تي اس» لبيلبورد الأمريكية سيحقق منافع اقتصادية تقدر بـ1.7 تريليون وون - بوابة الشروق
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تقرير: تصدر «بي تي اس» لبيلبورد الأمريكية سيحقق منافع اقتصادية تقدر بـ1.7 تريليون وون

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:42 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:42 ص

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يحقق تصدر فريق "بي تي اس" الغنائي الكوري الجنوبية لقائمة بيلبورد الأمريكية، لأفضل الأغاني منافع اقتصادية تقدر قيمتها بـ7. 1 تريليون وون.

وكان فريق "بي تي اس"، قد تصدر قائمة بيلبورد الأسبوع الماضي بأغنية " ديناميت"، ليصبح أول فريق أو مغني كوري جنوبي يتصدر القائمة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن تقريرًا مشتركًا لوزارة الثقة والسياحة والرياضة ومعهد السياحة والثقافة الكوري توقع أن يعود هذا الانجاز بمنافع اقتصادية على قطاع الانتاج تقدر بـ 23. 1 تريليون وون ويحقق قيمة مضافة تقدر بـ480 مليار وون.

كما توقع التقرير، إضافة 8000 وظيفة جديدة بسبب فوز فريق "بي تي اس" بالمركز الأول في قائمة بيلبورد.

وقدر التقرير، أن شركة بيت هيت المنتجة التي تعمل مع الفريق الغنائي سوف تحصد 7. 245 مليار وون من المبيعات العالمية لأغنية "ديناميت".

وقالت الوزارة، إنها استثنت تأثير تصدر الفريق على قطاع السياحة المحلية، مثل زيادة الزوار الأجانب لكوريا الجنوبية، وذلك بسبب عرقلة تفشي فيروس كورونا للسفر الخارجي لأشهر، مما أدى إلى إلغاء سلسلة من الحفلات.

 


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