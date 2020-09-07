 الملك سلمان يجري اتصالا بالرئيس الفرنسي لاستعراض جهود مجموعة الـ20 - بوابة الشروق
الإثنين 7 سبتمبر 2020 10:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الملك سلمان يجري اتصالا بالرئيس الفرنسي لاستعراض جهود مجموعة الـ20

الملك سلمان
الملك سلمان
هديل هلال
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:31 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:31 م

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس».

وجرى خلال الاتصال استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة، للعمل على ما فيه منفعة للشعوب ودعم الاقتصاديات ومساندة الأنظمة الصحية لمواجهة آثار جائحة كورونا.

كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وقد نوه الرئيس الفرنسي بمستوى العلاقات بين البلدين، مشيدًا بجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك