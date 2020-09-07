غضب في جنوب أفريقيا بسبب إعلان شامبو لاعتباره عنصريا

احتشد متظاهرون أمام العديد من متاجر مجموعة للصيدليات في جنوب أفريقيا اليوم الاثنين بعد أن نشرت الشركة إعلانا عن الشامبو وصفه منتقدوه بأنه عنصري.

وظهرت في الإعلان امرأتان من ذوي البشرة السمراء تصفان شعرهما بأنه "جاف وتالف" وكذلك "مجعد وباهت"، بالإضافة إلى امرأتين من ذوي البشرة البيضاء تم وصف خصلات شعريهما بأنها "جيدة وملساء" وأيضا "طبيعية"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وبينما أصدرت المجموعة "كليكس" اعتذارا، دعا حزب "مقاتلو الحرية الاقتصادية" المعارض الراديكالي إلى الاحتجاجات قائلا على حسابه على تويتر: "لن نسمح للعنصرية غير الآسفة والمنحرفة من جانب كليكس بالاستمرار في جنوب أفريقيا. #clicksmustfall".

وذكر موقع "تايمز لايف" المحلي أن أحد المتاجر قد تعرض لهجوم بقنابل حارقة في وقت مبكر من الصباح، ومع ذلك لم تقع سوى أضرار طفيفة.

وأظهرت لقطات على صفحات الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات صغيرة من المتظاهرين - يرتدون القبعات الحمراء للحزب - وهم يرقصون ويرددون أغاني الاحتجاج في العديد من مراكز التسوق.