محافظ البحر الأحمر: الأمور مستقرة بطريق الشيخ فضل – رأس غارب ولا إصابات أو حوادث

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة أغلقت طريق الشيخ فضل – رأس غارب؛ بسبب هطول الأمطار الغزيرة التي انحدرت من سلسلة جبال الجلالة، مؤكدًا أن الأمور مستقرة ولا توجد إصابات أو حوادث.

وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن المحافظة تتعامل بصفة متسمرة مع السيول، لافتًا إلى أنه تأكد من مدى استعداد سيارات الشفط والإسعاف والكاسحات بمدينة سفاجا.

وأشار إلى غلق طريق «سفاجا – قنا»، أمس الأحد؛ بسبب عاصفة ترابية بالتنسيق مع المرور لعدم وقوع حوادث، متابعًا أن التدفق العالي فوق المتوسط للسيول أثر على مسافة كم من طريق «سفاجا - سوهاج» في اتجاه سوهاج.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هذا الجزء من الطريق تدمر بشكل كامل، مضيفًا: «قفلنا الطريق بعد تصفية السيارات، هناك سيطرة تامة من المرور، وهو طريق حيوي لنقل البضائع من سوهاج إلى ميناء سفاجا».

وأكد أن غرفة العمليات بالمحافظة بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية تتابع الأوضاع بصفة دورية، إضافة إلى وجود حالة استعداد واستنفار كامل، قائلًا إن السيول عادة تبدأ في شهر أكتوبر بالمحافظة.

وتابع «حنفي» أن «المحافظة تنسق بشكل دائم مع المنطقة الجنوبية العسكرية»، مستطردًا: «ننسق حتى لو زاد الموضوع عن حده وحدث احتجازًا لمواطنين وطرق.. ونعمل على أقصى توقع ممكن للسيول».

وأغلقت الإدارة العامة للمرور طريق رأس غارب في اتجاه مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، من جديد بسبب هطول سيول على الطريق مساء اليوم الأحد.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.