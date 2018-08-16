البورصة ترتفع بعد هبوط 6 جلسات متتالية

عكست البورصة اتجاهها الهابط لست جلسات متتالية، اليوم، وانهت التعاملات على ارتفاع حيث كسب المؤشر الرئيسي اي جي إكس 30 نحو 0.57% ووصل إلى مستوى 11136.03 نقطة.

وكانت البورصة قد بدأت الانخفاض منذ اول الاسبوع الماضي واستمرت في ذلك حتى أمس الاحد. وبسبب أن المؤشر الرئيسي ظل طوال الاسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، فقد خسر ما يزيد عن 2% وهي تقريبا نفس النسبة التي كسبها الاسبوع قبل الماضي، وهو الاسبوع الذي استطاع المؤشر فيه كسر نقطة المقاومة 11200 نقطة، والتي استغرقت بعض الوقت وتحرك مقتربا من 11500 نقطة، مما أشاع حالة من التفاؤل للوصول الى ١٢٨٠٠ نقطة ثم ١٢ الف نقطة .

لكن المؤشر كسر ١١٢٠٠ نقطة إلى أسفل مجددا، ورغم أنه لا يزال فوق 11 ألف نقطة، إلا أن توقعات المحللين تشير إلى أن هذا التراجع قد يؤدي إلى هبوط المؤشر الي ١١ الف نقطة، ثم ١٠٧٠٠ نقطة، "وليس معنى صعوده اليوم انه قد يستكمل مسيرة الصعود تلك" بحسب احد المحللين الذي فضل عدم ذكر اسمه.

وعربيا انخفض مؤشري ابوظبي والبحرين بنسبة 0.61% و 0.06% على التوالي. فيما ارتفعت مؤشرات دبي ومسقط بنسبة 0.58% و0.47 وايضا السعودية بنسبة 0.32 في النصف الاول من الجلسة.

وعالميا، هبط المؤشر نيكي الياباني عقب انخفاض وول ستريت بينما هوى سهم مجموعة سوفت بنك بفعل تقارير عن أنها قامت برهانات كبيرة على أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الوقت الذي تبددت فيه موجة صعود للقطاع.

وهبط المؤشر نيكي 0.5 بالمئة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42 بالمئة، إذ نزل المؤشران أكثر عن أعلى مستوى لهما في ستة أشهر والذي لامساه يوم الخميس.

وتسببت مخاوف بشأن ارتفاع التقييمات في دفع المؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا في وول ستريت للانخفاض بشدة خلال الجلستين الماضيتين، في أكبر انتكاسة بعد مكاسب قوية استمرت قرابة ستة أشهر.

وفي اليابان، هوى سهم مجموعة سوفت بنك 7.2 بالمئة لأدنى مستوى في شهرين، مسجلا أكبر انخفاض منذ أواخر مارس.

وقالت مصادر مطلعة يوم الجمعة إن الشركة قامت بمشتريات لعقود خيارات كبيرة خلال ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية كوسيلة للاستثمار المؤقت لجزء من حصيلة بيع أصول.

وهبطت أسهم شركات تشغيل الهاتف المحمول كيه.دي.دي.آي وسوفت بنك كورب وإن.تي.تي دوكومو بما يتراوح بين 1.1 بالمئة و2.2 بالمئة إذ دعا يوشيهيدي سوجا، الذي من المتوقع أن يفوز بانتخابات قيادة الحزب الحاكم في البلاد التي تُجرى الأسبوع القادم ليحل محل رئيس الوزراء شينزو آبي، إلى رسوم أقل للهاتف للمحمول.

فيما انتعشت الأسهم الأوروبية بعد أن تسبب اضطراب قادته وول ستريت لأسهم التكنولوجيا بإبقاء المعنويات فاترة الأسبوع السابق، فيما يتابع المستثمرون بشكل وثيق تطورات لقاح لكوفيد-19.

ومن المتوقع أن تتلقى أستراليا أول دفعة من لقاح لكوفيد-19 في يناير بعد أن أبرمت اتفاقا مع سي.إس.إل لتصنيع لقاحين، أحدهما تطوره المنافسة أسترا زينيكا وجامعة أوكسفورد، والآخر في معامل سي.إس.إل مع جامعة كوينزلاند.

وارتفع سهم أسترا زينيكا 1.5 بالمئة. وقفز قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.9 بالمئة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.8 بالمئة عند الفتح، فيما صعدت الأسهم المدرجة في فرانكفورت واحدا بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات التأمين والبنوك وصناعة السيارات أكثر من واحد بالمئة في التعاملات المبكرة.