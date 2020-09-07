يفتتح البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، عرض عرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي" في الثامنة من مساء بعد غد الأربعاء، بقاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.

"علي بابا والأربعين حرامي" من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف.

العرض أداء حركي "عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور،محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتي "هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى .