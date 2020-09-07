المغرب تسجل 1386 إصابة جديدة بكورونا و822 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 1386 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 73780 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2018511 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1394 حالة، كما تم تسجيل 822 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 56096 شخصا.