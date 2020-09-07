 صحة الشرقية: غلق 4 منشآت وإعدام 600 كيلو أغذية فاسدة بالصالحية الجديدة وأولاد صقر - بوابة الشروق
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صحة الشرقية: غلق 4 منشآت وإعدام 600 كيلو أغذية فاسدة بالصالحية الجديدة وأولاد صقر

كتبت – فاطمة علي
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 6:27 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 6:27 م

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بمراكز ومدن أولاد صقر والصالحية الجديدة، حملة تفتيشية مُكبرة على المنشأت الغذائية بالمدينتين.

وأشار بيان صادر عن المديرية، اليوم الاثنين، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط 4 منشآت غذائية؛ لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، فضلًا عن إدارتها بدون تراخيص من الجهات المختصة، وجرت مخاطبة تلك الجهات لغلق المنشآت المخالفة.

وجرى إعدام 600 كيلو أغذية، عبارة عن خضروات وفاكهة وحلويات وخل وعصائر؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بالمدافع الصحية الموجودة بالمدينتين، وتحررت عن ذلك المحاضر اللازمة.

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