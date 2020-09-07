تعد القهوة أو الكافيين بشتى أشكاله بمثابة روتينا يوميا بالنسبة للكثيرين؛ ولذا إذا كنت تعاني من هذه العادة التي ربما تكلفك آثارا صحية غير محمودة العواقب على المدى البعيد، فإن هناك عددا من البدائل الطبيعة للحصول على طاقة طبيعة وصحية يقدمها موقع "وومنز هيلث".

1ـ قهوة "الهندباء"

تعد قهوة الهندباء أحد أفضل الطرق لتقليد نكهة وطقوس القهوة؛ حيث إنها عادة ما تستخدم جذور نبات الهندباء لصنع مشروب شبيه بالقهوة، لأنه عند تحميصه يعطي رائحة ونكهة مماثلة، كما أنها تتميز بخصائص مفيدة للهضم، فضلا عن فوائدها المضادة لفرط سكر الدم.

2ـ فيتامين ب

يؤدي نقص فيتامين ب إلى الشعور بالإرهاق وضعف التركيز؛ ولذا فإن هناك عدد من الأطعمة الغنية بفيتامين ب، مثل اللحوم الخالية من الدهون والمكسرات والبذور التي تعمل بمثابة مكملات غذائية.

3. الخروب

يشتهر الخروب باستخدامه كبديل للشيكولاتة، كما أنه غني بالكافيين المغذي، ويتضمن البروتين والفيتامينات A و B والكربوهيدرات إلى جانب بعض المعادن، إضافة إلى أنه يحتوي على كميات عالية من البينيتول، الذي له تأثير شبيه بالأنسولين لإعطاء إحساس بالنشاط.

كما يحتوي الخروب أيضًا على فوائد في الجهاز الهضمي، ويمكنك استخدامه لصنع عصير أو مشروب الشوكولاتة الساخنة، بدون إضافة سكر.

4ـ رهوديولا

هي نبات يستخدم لتعزيز الطاقة والقدرة على التحمل وتقوية الذاكرة، كما أن الرهوديولا قد تدعم الأداء البدني وتخفيف التعب الذهني، ولذا غالبا ما يستخدم كمكمل غذائي.

5ـ الماء

يمكنك شرب الماء مع عصير الليمون أو التوت للحصول على نكهة طبيعية؛ إذ سيساعدك على الشعور باليقظة، خاصة إذا كنت تشعر بالتعب.

6ـ الماكا

تظهر الدراسات الحديثة جذور نبات الماكا أن لها فوائد عديدة في تعزيز التركيز الذهني ومكافحة الإرهاق.

ويمكنك تناول ملعقة صغيرة منه مع إضافة بعض الماء أو الحليب.

7ـ شاي النعناع

يساعد النعناع في الشعور بالانتعاش، وتظهر الدراسات أن تناوله قد يكون مفيدًا لأداء التمارين الرياضية ودعم تركيز الأكسجين في الدماغ.

ومن الأفضل تناول أوراق النعناع الطازجة مع الماء الساخن أو مع مشروب الشاي، أو إضافة بعض قطرات زيت النعناع العطري.

8ـ كورديسيبس

لقد ثبت أن نبات كورديسيبس يعزز القدرة على التحمل، ويدعم مستويات الطاقة، ولذا فهو مشروب مفضل لدى المحاربين والرياضيين في عطلة نهاية الأسبوع.

يمكنك إضافة أوراق كورديسيبس إلى الماء أو الشوفان.

9ـ المكسرات

هي غذاء مثالي غني بالعناصر الغذائية القيمة، وتحتوي على الكربوهيدرات والدهون والبروتين، كما أنها ستبقيك ممتلئًا وحيويًا لفترة أطول من الأطعمة الأخرى؛ حيث تشعرك بالشبع وتوازن السكر في الدم.

ووجدت دراسة أن تناول المكسرات على أساس منتظم يحسن ترددات موجات الدماغ المرتبطة بالإدراك؛ لذلك يمكنك أن تكون تتناولها بدلا من الكافيين.

10ـ التوت

إذا كنت تحب تناول الحلوى في منتصف النهار، فمن الأفضل اختيار طعام غني بالعناصر الغذائية مثل التوت؛ إذ يعد مصدرا جيدا للألياف، ما يمنحك قدرا من الطاقة والشعور بالشبع لفترة أطول.