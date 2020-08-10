اعتقال أكثر من 600 شخص في احتجاجات ضد رئيس بيلاروس

أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية اليوم الاثنين، أنه تم اعتقال أكثر من 600 شخص في احتجاجات أمس الأحد ضد الرئيس الذي يقود البلاد منذ فترة طويلة ألكسندر لوكاشينكو.

وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين أمام مقر إقامة لوكاشينكو الرسمي في مينسك أمس الأحد، وطالبوه بالاستقالة بسبب اتهامات بأن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي مزورة.

وقال مراقبون إن ما لا يقل عن 100 ألف شخص شاركوا في هذا الاحتجاج، الذي حظرته السلطات باعتباره فعالية عامة بدون تصريح.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: "أمس، تم اعتقال 633 شخصا في الجمهورية لخرقهم قانون الفعاليات الجماهيرية".

وأفادت منظمة فياسنا لحقوق الإنسان في بيلاروس بأنه من المعروف أنه تم اعتقال نحو 200 شخص في الاحتجاج في مينسك.

وقالت المنظمة إن عشرات آخرين اعتقلوا في مدينة بريست جنوب غرب البلاد بالقرب من الحدود البولندية، ووقعت اعتقالات متفرقة في مدن أخرى منها جرودنو وموجيليف وفيتيبسك.

واندلعت الاحتجاجات في بيلاروس بشكل يومي منذ انتخابات 9 أغسطس. وأفادت التقارير بأنه تم اعتقال ما لا يقل عن 7 آلاف شخص طوال فترة الاحتجاجات.

وقاد لوكاشينكو (66 عاما)، الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة في أوروبا الشرقية بين روسيا وبولندا العضو في الاتحاد الأوروبي، لأكثر من ربع قرن دون أن يتسامح سوى مع القليل من المعارضة.

ووصف الاتحاد الأوروبي الانتخابات بأنها "غير حرة ولا نزيهة" وندد مرارا بقمع السلطات البيلاروسية العنيف للاحتجاجات.