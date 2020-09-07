النيابة العامة السعودية تعلن إغلاق قضية مقتل جمال خاشقجي -تفاصيل الحكم

أعلن المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السعودية، إغلاق قضية مقتل الكاتب الصحفي، جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص وفقًا للمادتين (22، و23) من نظام الإجراءات الجزائية، بصدور أحكام نهائية بحق المتهمين.

وحسبما نشرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض أحكامًا بحق ثمانية أشخاص مدانيين، واكتسبت الصفة القطعية؛ طبقاً للمادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية.

وبينت المحكمة أن هذه الأحكام وفقًا لمنطوقها بعد إنهاء الحق الخاص بالتنازل الشرعي لذوي القتيل تقضي بالسجن لمدد بلغ مجموعها 124 سنة طال كل مدان من عقوبتها بحسب ما صدر عنه من فعل إجرامي.

وقضت الأحكام بالسجن 20 عامًا، على 5 من المدانيين حيال كل فرد منهم، و3 من المدانيين بأحكام تقضي بالسجن لـ10 سنوات لكل واحد منهم، وسبع سنوات لاثنين منهم.