 طوكيو تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أدنى مستوى للحالات الجديدة منذ شهرين - بوابة الشروق
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طوكيو تسجل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أدنى مستوى للحالات الجديدة منذ شهرين

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 10:24 ص

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، في أدنى حصيلة منذ شهرين.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الاثنين، أن حصيلة إصابات فيروس كورونا في العاصمة ارتفعت إلى 21 ألفا و849 شخصا بعد تسجيل أحدث حصيلة يومية والتي تعد الأدنى منذ 8 يوليو الماضي، إضافة إلى 369 حالة وفاة على الأقل.

وقالت حكومة العاصمة إن عدد الحالات الحرجة من مرضى كورونا المصابين بأمراض أخرى بلغ 24 حالة فقط.

وتعكس الأرقام اليومية التي تعلنها حكومة العاصمة أحدث الإحصائيات التي سجلتها السلطات الصحية والمؤسسات الطبية.

 


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