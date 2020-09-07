وزير التعليم العالي: نؤهل الشباب للحصول على فرص عمل خارج مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعات «الجلالة، والمعلمين، وسلمان« نموذج من الجامعات الأهلية الذكية الحديثة، موضحًا أنها جامعات من الجيل الثالث والرابع.

وأضاف «عبدالغفار» خلال تصريحات لفضائية «on e»، مساء الأحد، أن هذه الجامعات بها برامج دراسية متميزة وعلى أرقى مستوى من التقنية، تتماشى مع احتياجات سوق العمل العالمي، متابعًا: «عاوزين طالب يتخرج من مصر يقدر يشتغل تاني يوم في أي حتة في العالم».

ولفت إلى أن ما يميز هذه الجامعات أنها تستقطب العلماء المصريين بالخارج، مستكملًا: «هذه مميزات لا نستطيع أن نحصل عليها إلا بوجود صروح علمية ضخمة مثل الموجودة الآن».

وأشار إلى أن هذه الجامعات تعلم الطلاب أهمية البحث العلمي، وتعني بالمجتمع وثقافة الإنسان وليس تعليمه فقط، مضيفًا أن هذه الثقافة يتعلمها الطالب أثناء وجوده بالجامعة وليس دراسته فقط.

واستطرد وزير التعليم العالي والبحث العلمي: «لدينا 15 كلية بها 66 برنامج ونستطيع أن نصل إلى الـ100، نبدأ بـ33 منها هذا العام».

وأجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، أمس الأحد، زيارة تفقدية لجامعة الجلالة بمحافظة السويس، برفقة دكتور أشرف حيدر رئيس الجامعة، وعدد من قيادات الوزارتين، وبحضور عدد من الطلاب المصريين الدارسين في الخارج.