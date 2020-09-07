بيان برلماني عاجل حول جاهزية الحكومة لمواجهة مخاطر الفيضانات المحتملة

قدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، صباح اليوم، لمجلس النواب بيانا عاجلا حول جاهزية الحكومة لمواجهة مخاطر الفيضانات المحتملة على ضوء ما حدث في السودان الشقيق.

وأشار إلى مخاطر السيول والفيضانات التي أصابت السودان وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات في العديد من المدن والقرى وجزء من العاصمة الخرطوم، مشيدا بما قامت به الحكومة المصرية من إرسال المساعدات الإنسانية.

وتابع النائب: "ومن واقع مسئوليتي النيابية، فإنني أتوجه لرئيس الوزراء بأهمية أن يمتد الأمر إلى الاهتمام باتخاذ كل الإجراءات الحمائية والوقائية والاحترازية لمواجهة احتمالات أي مخاطر من الفيضانات على بلادنا؛ وذلك حماية للمصريين وأرواحهم، خصوصًا وأن هناك تحذيرات من بعض العلماء والمتخصصين".

وطالب النائب بضرورة عقد اجتماع طارئ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بحضور الوزراء المعنيين؛ لدراسة الأوضاع والسيناريوهات المحتملة تفاديًا للأزمة قبل حدوثها.

وتابع: "استنادا وإعمالاً لنص المادة (134) من الدستور، والمادة (197) من اللائحة الداخلية، أطالب بتوجيه البيان العاجل لرئيس الحكومة لأهمية وخطورة الموضوع".

واختتم النائب: "حما الله مصر والمصريين، وسدد خطا الحكومة والقيادة السياسية لما فيه خير البلاد، مثمنيين دورهم في مساعدة شعب السودان الكريم".