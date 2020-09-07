تحرير 104 محاضر في حملة رفع تعديات وإشغالات بميدان محطة مصر بالإسكندرية

شن اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأحد، حملة بمشاركة قائد شرطة المرافق، ومأمور قسم العطارين، متوجهة إلى شوارع: محطة مصر، ابن الخطاب، الخديوي، ميدان محطة مصر، ابن زتون، محرم بك؛ وكنج عثمان؛ أسفرت عن تحرير ١٠٤ محاضر إشغال.

وتم خلال الحملة رفع وإزالة الإشغالات والتعديات وفروشات الباعة الجائلين ورفع الأكشاك والفروشات المخالفة، وضبط عدد ١٠٤ من حالات الاشغالات المتنوعة والتحفظ عليها وتحرير المحاصر اللازمة والتحفظ على كمية كبيرة من الأطعمة والمعلبات للتحليل، ورفع وتطهير الميدان من كميات كبيرة من الترابيزات والأقفاص والهالك.

كما تم في السياق ذاته شن حملات لمحاربة نفس الظاهرة بشوارع: بورسعيد ، قنال المحمودية، محسن، العمدة، الجميزه، والمرسى، وتم خلالها التحفظ على عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة وفروشات الباعة الجائلين.

و تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة لضبط الشارع وفرض القانون، وفتح للشوارع والارصفة أمام المارة، وجار المتابعة، ومداومة الحملات، لعدم عودة الإشغالات، ومازالت الحملات مستمرة في نطاق حي وسط.