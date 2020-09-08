المجلس التنسيقي للمعارضة في بيلاروس: اختطاف ثلاثة من قادة الاحتجاجات

أعلن المجلس التنسيقي للمعارضة في بيلاروس، أنه تم الإبلاغ عن اختطاف ثلاثة من قادة الاحتجاجات في البلاد، اليوم الاثنين، وذلك بعد يوم من انضمام عشرات الآلاف من المواطنين إلى الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة مينسك، بهدف إبقاء الضغط على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لإجراء انتخابات جديدة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المجلس قوله في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن قوة الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء بيلاروس والتي تعبر عن رؤية غالبية المواطنين قد دفعت السلطات إلى البدء في استخدام أساليب الترهيب لقمعها .



وذكر البيان أن ماريا كاليسينكافا، أحد الشخصيات المعارضة التي ما زالت تتواجد في بيلاروس، والمتحدث باسم المجلس التنسيقي للمعارضة أنطون رادنيانكو وسكرتيره التنفيذي إيفان كراوتسو، قد تعرضوا "للاختطاف" من قبل أشخاص مجهولين.



وقالت وزارة الداخلية البيلاروسية في تصريحات لوكالة نوفوستي الروسية إنه ليس لديها معلومات عن اعتقال كاليسينكافا وعضوين آخرين من المعارضة.



وذكرت الشرطة البيلاروسية أنها احتجزت 633 شخصًا خلال الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد أمس الأحد، في حين لا يزال 363 رهن الاحتجاز بانتظار جلسات المحكمة.



وينظم معارضو الرئيس البيلاروسي احتجاجات يومية منذ انتخابات 9 أغسطس، بعد إعلان الفوز الساحق للرئيس لوكاشينكو بفترة ولاية سادسة.