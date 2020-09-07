حمدوك: خسائر ولاية سنار من الفيضانات تفوق المناطق الأخرى

تفقد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الاثنين، تجمعات المتضررين من آثار الفيضانات في مدرسة عبد الله ود الحسن بحي العشرة ونادى الشجرة، ومدرسة خديجة الكبرى وأم المؤمنين بالحي الشمالي بسنجة، يرافقه والي ولاية سنار الماحي محمد سليمان، والوفد الوزاري المرافق، مؤكدًا دعم الدولة للمتضررين وتقديم كل المساعدات للمتأثرين.



ونقًلا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الاثنين، قدم رئيس مجلس الوزراء السوداني واجب العزاء في الذين فقدتهم الولاية جراء الفيضانات والسيول، معربًا عن تضامنه مع كل المتأثرين.



وأشار إلى أن خسائر ولاية سنار من الفيضانات تفوق خسائر المناطق في السودان كافة، لافتًا إلى أنها تحتاج لتضافر الجهود الرسمية والشعبية على كل المستويات للتخفيف وجبر الضرر.



وأعلن عن استمرار دعم الدولة وتقديم أي دعم يأتي لإعانة شعب السودان وأوضح أنهم أحضروا معهم معينات إيوائية وغذائية، واستعرض الماحي محمد سليمان حجم الأزمة والإضرار الكبيرة التي لحقت بالمواطنين، مقدمًا عددًا من المطالب الخاصة بدعم البنى التحتية ووضع خطة عاجلة لعمل معالجات مستقبلية حتى لا يتكرر ما حدث.



ووصلت صباح أمس الأحد، إلى مطار الخرطوم الدولي طائرتان مصريتان تحملان مساعدات إنسانية (خيام ومواد غذائية) تقدر بــ23 طن ونصف لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات بالسودان، بعد إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بسبب السيول والفيضانات.



وأعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.



وقالت وزارة الداخلية السودانية، إن السيول والفيضانات أودت بحياة 101 شخص وإصابة 46 آخرين.