 الإمارات تدين هجوما إرهابيا استهدف رجلي أمن في تونس - بوابة الشروق
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الإمارات تدين هجوما إرهابيا استهدف رجلي أمن في تونس

أ ش أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 11:21 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 11:21 ص

أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في تونس، وأدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الإثنين - أن الإمارات تعرب عن استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحية جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.


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