 بريطانيا تفرض الحجر الصحي على القادمين من 7 جزر يونانية - بوابة الشروق
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بريطانيا تفرض الحجر الصحي على القادمين من 7 جزر يونانية

بريطانيا
بريطانيا
د ب أ
نشر في: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:23 م | آخر تحديث: الإثنين 7 سبتمبر 2020 - 9:23 م
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، فرض الحجر الصحي لمدة 14 يومًا على القادمين من سبع جزر يونانية، بما في ذلك كريت وسانتوريني؛ بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تلك المناطق.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا لوزارة النقل البريطانية، تم إرساله بالبريد الإلكتروني، جاء فيه أن جزر ليسبوس وتينوس وسيريفوس ومايكونوس وزاكيانثوس، علاوة على كريت وسانتوريني، ستشطب من القائمة البريطانية للإعفاء من الحجر الصحي اعتبارًا من الرابعة صباح بعد غد الأربعاء.

وأكدت الحكومة البريطانية استمرار ما يطلق عليه اسم "ممر السفر" مع بر اليونان الرئيسي وباقي الجزر اليونانية.

وقال وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، أمام مجلس العموم، إن البيانات المنقحة تعني أنه يمكن النظر إلى الجزر بشكل منفصل عن البر الرئيسي للدول المختلفة.

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