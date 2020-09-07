الأردن يسجل 67 إصابة ووفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2478 في البلاد.

وأضافت «الصحة الأردنية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن الحالات الجديدة منها 61 حالة محلية، وست حالات خارجية.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 17، كما أعلنت تسجيل 61 حالة شفاء، وإجراء 8967 فحصًا مخبريًا؛ ليرتفع إجمالي الفحوصات المخبرية التي أجريت حتى الآن بالمملكة إلى 903 آلاف و365.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 880 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 27 مليون إصابة.